«Сибирь» начала сезон с трёх поражений, дальше — пять побед подряд
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Хоккеисты «Сибири» обыграли «Спартак» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала для команды из Новосибирска пятой кряду, хотя сезон она начала с трёх поражений.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Савиков, Биттен) – 05:00 (5x5) 1:1 Мёрфи (Бутузов, Андреофф) – 14:08 (5x4) 2:1 Бутузов (Жуков, Мёрфи) – 25:49 (5x5) 3:1 Карпов (Мартынов, Андреофф) – 53:52 (5x5)
На шестой минуте первого периода Андрей Локтионов с передач Егора Савикова и Уилла Биттена открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Тревор Мёрфи с передач Владимира Бутузова и Энди Андреоффа восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте второй двадцатиминутки Владимир Бутузов с передач Артёма Жукова и Тревора Мёрфи вывел новосибирский клуб вперёд.
На 14-й минуте третьего периода Максим Карпов с передач Егора Мартынова и Энди Андреоффа установил окончательный счёт в игре.
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