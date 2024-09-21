«Сибирь» начала сезон с трёх поражений, дальше — пять побед подряд

Хоккеисты «Сибири» обыграли «Спартак» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала для команды из Новосибирска пятой кряду, хотя сезон она начала с трёх поражений.

На шестой минуте первого периода Андрей Локтионов с передач Егора Савикова и Уилла Биттена открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Тревор Мёрфи с передач Владимира Бутузова и Энди Андреоффа восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Владимир Бутузов с передач Артёма Жукова и Тревора Мёрфи вывел новосибирский клуб вперёд.

На 14-й минуте третьего периода Максим Карпов с передач Егора Мартынова и Энди Андреоффа установил окончательный счёт в игре.