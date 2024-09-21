Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не знаю, что пришло им в голову». Экс-игрок «Торонто» Любушкин — о серии с «Бостоном»

«Не знаю, что пришло им в голову». Экс-игрок «Торонто» Любушкин — о серии с «Бостоном»
Комментарии

Бывший защитник «Торонто» Илья Любушкин вспомнил серию Кубка Стэнли с «Бостоном» (3-4). Она состоялась в прошедшем розыгрыше турнира, сейчас Любушкин, покинувший «Мэйпл Лифс», будет играть за «Даллас».

«Серия с «Бостоном» была интересная, хорошая. Я считаю, для болельщиков великолепная – думаю, интересно смотреть такой хоккей. Что не так? Они забили в седьмой игре в овертайме, а мы нет – вот и всё.

Проигрыш в седьмой игре? Ужасно обидно. Обидно то, что такой гол забили. Они за всю серию ни разу так не сделали, не забрасывали в тот угол площадки, в противоположный. Не знаю, что пришло им в голову в овертайме. Они сделали так за семь игр впервые, по-моему», — сказал Любушкин в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

Материалы по теме
Российский защитник Любушкин назвал причину ухода из «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android