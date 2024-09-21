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«Дзюба? Нет. Это Зоркин». Хоккеист «Салавата Юлаева» спародировал российского футболиста

«Дзюба? Нет. Это Зоркин». Хоккеист «Салавата Юлаева» спародировал российского футболиста
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Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин отпраздновал гол в стиле нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы во время разминки перед матчем с ярославским «Локомотивом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Елесин (Бут) – 17:04 (5x5)     2:0 Никулин (Тесанов) – 25:43 (5x5)    

Видео доступно в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

«Артём Дзюба? Нет! Это Никита Зоркин», — подписан ролик в соцсетях «Салавата Юлаева».

В нынешнем сезоне 24-летний Зоркин в пяти матчах отметился одной результативной передачей. Он представляет «Салават Юлаев» второй сезон.

36-летний Дзюба по ходу нынешнего сезона подписал контракт с тольяттинским «Акроном» в качестве свободного агента. За новую команду прославленный российский футболист отметился тремя результативными передачами в трёх матчах.

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