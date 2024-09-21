«Проиграли борьбу, в атаке не было хитрости». Жамнов — о причинах поражения от «Сибири»
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Сибири» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Савиков, Биттен) – 05:00 (5x5) 1:1 Мёрфи (Бутузов, Андреофф) – 14:08 (5x4) 2:1 Бутузов (Жуков, Мёрфи) – 25:49 (5x5) 3:1 Карпов (Мартынов, Андреофф) – 53:52 (5x5)
— Насколько из ритма выбил семидневный отдых?
— Отдых пошёл на пользу, мы работали над своими моментами, где у нас есть пробелы. Но игровой ритм сбил, это было видно. По игре начали неплохо, где-то первые 10 минут, потом не сыграли по заданию, как просили ребят.
— Игра была равная, что стало ключевым?
— Проиграли борьбу, и в атаке не было хитрости, очень много прямолинейных бросков, не держали шайбу в зоне, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2024
-
17:50
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:08
-
16:53
-
16:51
-
16:48
-
16:32
-
16:05
-
15:42
-
15:25
-
15:08
-
14:47
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:31
-
13:13
-
13:00
-
12:44
-
12:23
-
12:04
-
11:46
-
11:29
-
11:15
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:14