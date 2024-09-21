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«Проиграли борьбу, в атаке не было хитрости». Жамнов — о причинах поражения от «Сибири»

«Проиграли борьбу, в атаке не было хитрости». Жамнов — о причинах поражения от «Сибири»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Сибири» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Савиков, Биттен) – 05:00 (5x5)     1:1 Мёрфи (Бутузов, Андреофф) – 14:08 (5x4)     2:1 Бутузов (Жуков, Мёрфи) – 25:49 (5x5)     3:1 Карпов (Мартынов, Андреофф) – 53:52 (5x5)    

— Насколько из ритма выбил семидневный отдых?
— Отдых пошёл на пользу, мы работали над своими моментами, где у нас есть пробелы. Но игровой ритм сбил, это было видно. По игре начали неплохо, где-то первые 10 минут, потом не сыграли по заданию, как просили ребят.

— Игра была равная, что стало ключевым?
— Проиграли борьбу, и в атаке не было хитрости, очень много прямолинейных бросков, не держали шайбу в зоне, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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