«Проиграли борьбу, в атаке не было хитрости». Жамнов — о причинах поражения от «Сибири»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Сибири» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Насколько из ритма выбил семидневный отдых?

— Отдых пошёл на пользу, мы работали над своими моментами, где у нас есть пробелы. Но игровой ритм сбил, это было видно. По игре начали неплохо, где-то первые 10 минут, потом не сыграли по заданию, как просили ребят.

— Игра была равная, что стало ключевым?

— Проиграли борьбу, и в атаке не было хитрости, очень много прямолинейных бросков, не держали шайбу в зоне, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.