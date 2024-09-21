Главный тренер «Сибири» прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о победе над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Она стала для новосибирской команды пятой подряд в сезоне.

«Хорошая командная игра, победа. Много внимания уделяли перед этой игрой видеоаналитике, знали сильные стороны соперника. Это нападение, первая тройка, Морозов, Порядин и Голдобин. Хорошее большинство было у нас. Факторы, которые доносили до наших ребят перед игрой, были полностью выполнены», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче «Сибирь» встретится с «Сочи» 24 сентября.