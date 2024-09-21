Главный тренер «Сибири» прокомментировал победу над «Спартаком»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о победе над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Она стала для новосибирской команды пятой подряд в сезоне.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Савиков, Биттен) – 05:00 (5x5) 1:1 Мёрфи (Бутузов, Андреофф) – 14:08 (5x4) 2:1 Бутузов (Жуков, Мёрфи) – 25:49 (5x5) 3:1 Карпов (Мартынов, Андреофф) – 53:52 (5x5)
«Хорошая командная игра, победа. Много внимания уделяли перед этой игрой видеоаналитике, знали сильные стороны соперника. Это нападение, первая тройка, Морозов, Порядин и Голдобин. Хорошее большинство было у нас. Факторы, которые доносили до наших ребят перед игрой, были полностью выполнены», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В следующем матче «Сибирь» встретится с «Сочи» 24 сентября.
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