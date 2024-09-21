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Епанчинцев — о Каре: парень перенёс трагедию, нашёл силы сыграть, это дорогого стоит

Епанчинцев — о Каре: парень перенёс трагедию, нашёл силы сыграть, это дорогого стоит
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о нападающем команды Владиславе Каре. У хоккеиста на днях не стало мамы, но он вышел на лёд в матче со «Спартаком» (3:1).

«Конечно, он повзрослел уже, есть что доказывать. Парень перенёс такую трагедию, нашёл в себе силы сыграть без тренировочного процесса. Так что это дорогого стоит, будем надеяться, что он с каждой игрой будет ещё добавлять», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне Владислав Кара в трёх матчах за команду забросил три шайбы. Сезон россиянин начал в составе подмосковного «Витязя».

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