Главный тренер «Сибири» рассказал, почему Широков и Гордеев не сыграли со «Спартаком»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, что нападающий Сергей Широков и защитник Фёдор Гордеев не сыграли со «Спартаком» (3:1) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за травм.

«У Гордеева после того силового приёма повреждение. В принципе, ничего серьёзного, но дали время, чтобы до конца восстановился. У Сергея также. Другая травма, но ничего серьёзного. Не стали усугублять, где тонко, там и рвётся, поэтому, как говорится, лучше перетерпеть, чтобы полностью восстановились. Думаю, что в следующей игре Гордеев и Широков будут играть», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.