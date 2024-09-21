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Металлург — Нефтехимик, результат матча 21 сентября 2024, счет 1:0 Б, КХЛ 2024-2025

«Металлург» обыграл «Нефтехимик», прервав серию поражений из четырёх матчей
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Сегодня, 21 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ. На льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске встретились «Металлург» и «Нефтехимик». Победу одержала домашняя команда в серии буллитов со счётом 1:0. Победный бросок на счету Никиты Михайлиса, он реализовал все три попытки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис – 65:00    

Соперники не смогли поразить ворота друг друга в основное время и в овертайме. В серии буллитов со счётом 4:3 точнее оказались хозяева площадки, причём нападающий Никита Михайлис реализовал все три свои попытки, включая победную.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Металлург» прервал серию поражений из четырёх матчей. Послезавтра, 23 сентября, магнитогорская команда сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Для «Нефтехимика» это поражение стало третьим подряд. В следующей игре команда встретится с «Автомобилистом» 24 сентября.

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