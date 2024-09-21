Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Металлурга» Михайлис реализовал три попытки в серии буллитов с «Нефтехимиком»

Форвард «Металлурга» Михайлис реализовал три попытки в серии буллитов с «Нефтехимиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис стал автором победного буллита в послематчевой серии с «Нефтехимиком» (1:0 Б). Отметим, что форвард реализовал три броска из трёх, а его команда в этой серии победила со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис – 65:00    

Победный буллит в исполнении Михайлиса:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Металлурга».

В нынешнем сезоне 29-летний Михайлис в пяти матчах отметился двумя результативными передачами. Казахстанский нападающий представляет «Металлург» второй сезон.

Для «Металлурга» эта победа стала первой после серии поражений из четырёх матчей. Ранее команда также обыграла в овертайме СКА (5:4). В следующей игре, которая состоится послезавтра, 23 сентября, «Металлург» встретится с «Салаватом Юлаевым».

Материалы по теме
«Металлург» обыграл «Нефтехимик», прервав серию поражений из четырёх матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android