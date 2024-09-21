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Форвард «Металлурга» Михайлис реализовал три попытки в серии буллитов с «Нефтехимиком»

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис стал автором победного буллита в послематчевой серии с «Нефтехимиком» (1:0 Б). Отметим, что форвард реализовал три броска из трёх, а его команда в этой серии победила со счётом 4:3.

Победный буллит в исполнении Михайлиса:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Металлурга».

В нынешнем сезоне 29-летний Михайлис в пяти матчах отметился двумя результативными передачами. Казахстанский нападающий представляет «Металлург» второй сезон.

Для «Металлурга» эта победа стала первой после серии поражений из четырёх матчей. Ранее команда также обыграла в овертайме СКА (5:4). В следующей игре, которая состоится послезавтра, 23 сентября, «Металлург» встретится с «Салаватом Юлаевым».