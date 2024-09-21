«Повезло». Карпов — о первой шайбе за «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Максим Карпов высказался о победе над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, во время которого он забросил первую шайбу в составе команды из Новосибирска.

— Насколько поможет эта заброшенная шайба снять напряжение?

— Да я бы не сказал, что было какое-то напряжение. Просто надо было помочь команде, чтобы не только одни забивали, но и другие.

— Насколько типичным получился для вас этот гол?

— Повезло, но без везения никуда, — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Для «Сибири» эта победа стала пятой подряд, хотя команда начала сезон с трёх поражений.