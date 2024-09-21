«Повезло». Карпов — о первой шайбе за «Сибирь»
Поделиться
Нападающий «Сибири» Максим Карпов высказался о победе над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, во время которого он забросил первую шайбу в составе команды из Новосибирска.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Савиков, Биттен) – 05:00 (5x5) 1:1 Мёрфи (Бутузов, Андреофф) – 14:08 (5x4) 2:1 Бутузов (Жуков, Мёрфи) – 25:49 (5x5) 3:1 Карпов (Мартынов, Андреофф) – 53:52 (5x5)
— Насколько поможет эта заброшенная шайба снять напряжение?
— Да я бы не сказал, что было какое-то напряжение. Просто надо было помочь команде, чтобы не только одни забивали, но и другие.
— Насколько типичным получился для вас этот гол?
— Повезло, но без везения никуда, — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Для «Сибири» эта победа стала пятой подряд, хотя команда начала сезон с трёх поражений.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2024
-
17:50
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:08
-
16:53
-
16:51
-
16:48
-
16:32
-
16:05
-
15:42
-
15:25
-
15:08
-
14:47
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:31
-
13:13
-
13:00
-
12:44
-
12:23
-
12:04
-
11:46
-
11:29
-
11:15
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:14