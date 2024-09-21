Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Повезло». Карпов — о первой шайбе за «Сибирь»

«Повезло». Карпов — о первой шайбе за «Сибирь»
Комментарии

Нападающий «Сибири» Максим Карпов высказался о победе над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, во время которого он забросил первую шайбу в составе команды из Новосибирска.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Савиков, Биттен) – 05:00 (5x5)     1:1 Мёрфи (Бутузов, Андреофф) – 14:08 (5x4)     2:1 Бутузов (Жуков, Мёрфи) – 25:49 (5x5)     3:1 Карпов (Мартынов, Андреофф) – 53:52 (5x5)    

— Насколько поможет эта заброшенная шайба снять напряжение?
— Да я бы не сказал, что было какое-то напряжение. Просто надо было помочь команде, чтобы не только одни забивали, но и другие.

— Насколько типичным получился для вас этот гол?
— Повезло, но без везения никуда, — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Для «Сибири» эта победа стала пятой подряд, хотя команда начала сезон с трёх поражений.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» одержала пятую победу подряд, одолев дома «Спартак»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android