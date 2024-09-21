«Он на себя не был похож». Любушкин объяснил причину провального сезона Марнера

Бывший хоккеист «Торонто» Илья Любушкин высказался о причинах неудачной игры лидера команды Митчелла Марнера в прошедшем сезоне.

«Тоже тяжело сказать. Я не знаю, что у него там случилось. Не скажу, что он на себя не был похож. Мне кажется, это тот же Митч, что и пару лет назад. Тот же парень, тот же игрок. Просто иногда так получается, что игра по-разному складывается», — сказал Любушкин в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

Ранее Марнер подвергся критике со стороны СМИ после очередного вылета в первом раунде Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок близок к обмену из «Мэйпл Лифс».

В завершившемся сезоне 27-летний Марнер сыграл в общей сложности 76 матчей за «Торонто», в которых набрал 88 (27+61) очков.