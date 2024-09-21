Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он на себя не был похож». Любушкин объяснил причину провального сезона Марнера

«Он на себя не был похож». Любушкин объяснил причину провального сезона Марнера
Комментарии

Бывший хоккеист «Торонто» Илья Любушкин высказался о причинах неудачной игры лидера команды Митчелла Марнера в прошедшем сезоне.

«Тоже тяжело сказать. Я не знаю, что у него там случилось. Не скажу, что он на себя не был похож. Мне кажется, это тот же Митч, что и пару лет назад. Тот же парень, тот же игрок. Просто иногда так получается, что игра по-разному складывается», — сказал Любушкин в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

Ранее Марнер подвергся критике со стороны СМИ после очередного вылета в первом раунде Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок близок к обмену из «Мэйпл Лифс».

В завершившемся сезоне 27-летний Марнер сыграл в общей сложности 76 матчей за «Торонто», в которых набрал 88 (27+61) очков.

Материалы по теме
«Не знаю, что пришло им в голову». Экс-игрок «Торонто» Любушкин — о серии с «Бостоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android