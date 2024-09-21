Хоккеисты «Салавата Юлаева» созвонились с получившим тяжёлую травму Кузьминым
Поделиться
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в телеграм-канале опубликовал скриншот разговора с хоккеистом команды Глебом Кузьминым, получившим компрессионный перелом грудного позвонка по ходу матча с «Авангардом» (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Газимов (Набиев, Панин) – 07:25 (5x5) 2:0 Пименов – 09:27 (5x5) 2:1 Чистяков (Вей, Макеев) – 19:41 (5x4) 3:1 Василевский (Ливо, Науменков) – 27:43 (5x5) 3:2 Шарипзянов (Макеев, Вей) – 40:56 (4x3) 4:2 Шаров (Самонов) – 51:04 (5x5)
На фото замечены Пётр Хохряков, Данил Алалыкин, сам Панин и Никита Зоркин.
В среду, 18 сентября, стало известно, что хоккеиста спецбортом отправят из Уфы в Москву, где ему проведут операцию. Кузьмин на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу.
Уфимский клуб после пяти проведённых матчей набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 21 сентября 2024
-
19:21
-
19:17
-
18:48
-
18:30
-
18:08
-
17:50
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:08
-
16:53
-
16:51
-
16:48
-
16:32
-
16:05
-
15:42
-
15:25
-
15:08
-
14:47
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:31
-
13:13
-
13:00
-
12:44
-
12:23
-
12:04
-
11:46
-
11:29
-
11:15
-
11:00
-
10:47
-
10:30