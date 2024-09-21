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Хоккеисты «Салавата Юлаева» созвонились с получившим тяжёлую травму Кузьминым

Хоккеисты «Салавата Юлаева» созвонились с получившим тяжёлую травму Кузьминым
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в телеграм-канале опубликовал скриншот разговора с хоккеистом команды Глебом Кузьминым, получившим компрессионный перелом грудного позвонка по ходу матча с «Авангардом» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Газимов (Набиев, Панин) – 07:25 (5x5)     2:0 Пименов – 09:27 (5x5)     2:1 Чистяков (Вей, Макеев) – 19:41 (5x4)     3:1 Василевский (Ливо, Науменков) – 27:43 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Макеев, Вей) – 40:56 (4x3)     4:2 Шаров (Самонов) – 51:04 (5x5)    

На фото замечены Пётр Хохряков, Данил Алалыкин, сам Панин и Никита Зоркин.

В среду, 18 сентября, стало известно, что хоккеиста спецбортом отправят из Уфы в Москву, где ему проведут операцию. Кузьмин на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу.

Уфимский клуб после пяти проведённых матчей набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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