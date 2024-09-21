Хоккеисты «Салавата Юлаева» созвонились с получившим тяжёлую травму Кузьминым

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в телеграм-канале опубликовал скриншот разговора с хоккеистом команды Глебом Кузьминым, получившим компрессионный перелом грудного позвонка по ходу матча с «Авангардом» (4:2).

На фото замечены Пётр Хохряков, Данил Алалыкин, сам Панин и Никита Зоркин.

В среду, 18 сентября, стало известно, что хоккеиста спецбортом отправят из Уфы в Москву, где ему проведут операцию. Кузьмин на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу.

Уфимский клуб после пяти проведённых матчей набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.