Форвард «Торпедо» Фирстов оформил дубль в матче со СКА за семь минут

23-летний нападающий нижегородского «Торпедо» Владислав Фирстов оформил дубль в первом периоде матча со СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для Фирстова эти шайбы стали первыми в сезоне. Ранее в шести матчах он записал на свой счёт одну результативную передачу.

Подопечные Игоря Ларионова проиграли три последние встречи Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» с пятью очками после семи матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

СКА после шести встреч имеет в активе семь очков и находится на пятой строчке в таблице Запада.