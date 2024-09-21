Форвард «Торпедо» Фирстов оформил дубль в матче со СКА за семь минут
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23-летний нападающий нижегородского «Торпедо» Владислав Фирстов оформил дубль в первом периоде матча со СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3-й период
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фирстов – 04:48 (5x5) 2:0 Фирстов (Артамонов, Летунов) – 11:28 (5x5) 2:1 Толчинский (Бардаков, Хайруллин) – 34:07 (5x5) 2:2 Плотников (Фальковский) – 35:48 (5x5) 2:3 Плотников (Алистров) – 42:50 (5x5) 2:4 Кузьмин (Фальковский) – 52:07 (5x3) 3:4 Летунов (Артамонов, Войнов) – 55:32 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Для Фирстова эти шайбы стали первыми в сезоне. Ранее в шести матчах он записал на свой счёт одну результативную передачу.
Подопечные Игоря Ларионова проиграли три последние встречи Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» с пятью очками после семи матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
СКА после шести встреч имеет в активе семь очков и находится на пятой строчке в таблице Запада.
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