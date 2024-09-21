Экс-одноклубник Минтюкова рассказал, какое будущее ждёт россиянина в НХЛ

Бывший хоккеист «Анахайма» Илья Любушкин высказался о защитнике команды Павле Минтюкове.

«Первое впечатление о нём: насколько взросло он мыслит, насколько он не похож на тех ребят, кто приходит из юниорского хоккея во взрослый, и насколько он эрудированно развит. По логике его мышления вообще не сказать, что ему 19 лет – ну, на момент дебюта в НХЛ было. Я очень удивился. У нас разница в возрасте достаточно большая, но мне реально было интересно с ним с первого дня общаться. И я, честно, кайфанул от того, что поиграл с ним тот сезон.

Его ждёт большое будущее в НХЛ? Определённо. При его навыках, при его умениях, я думаю, он должен добиться высоких результатов и стать лидирующим защитником лиги – 100%», — сказал Любушкин в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».