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Витязь — Барыс, результат матча 21 сентября 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

«Витязь» нанёс «Барысу» шестое поражение в семи матчах сезона
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Сегодня, 21 сентября, на льду «Арены-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подмосковный «Витязь» со счётом 4:1 обыграл казахстанский «Барыс».

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Чехович (Бусыгин, Рой) – 03:32 (5x4)     1:1 Бекетаев (Панюков, Омирбеков) – 19:08 (5x5)     2:1 Воронков – 19:59 (5x5)     3:1 Воробьёв (Савчик, Дарьин) – 32:09 (5x4)     4:1 Барак (Рой, Бучельников) – 36:56 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе победителей отметились Иван Чехович, Егор Воронков, Иван Воробьёв и Дерек Барак. Автором гола в составе «Барыса» стал Адиль Бекетаев.

Для «Витязя» эта победа стала первой после серии поражений из трёх матчей. В следующей встрече команда сыграет с «Адмиралом» 24 сентября во Владивостоке.

«Барыс» потерпел шестое поражение в семи матчах сезона. В следующей игре команду из Казахстана ждёт домашняя встреча с московским «Динамо» 24 сентября.

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