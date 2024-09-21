«Витязь» нанёс «Барысу» шестое поражение в семи матчах сезона

Сегодня, 21 сентября, на льду «Арены-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подмосковный «Витязь» со счётом 4:1 обыграл казахстанский «Барыс».

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Шайбами в составе победителей отметились Иван Чехович, Егор Воронков, Иван Воробьёв и Дерек Барак. Автором гола в составе «Барыса» стал Адиль Бекетаев.

Для «Витязя» эта победа стала первой после серии поражений из трёх матчей. В следующей встрече команда сыграет с «Адмиралом» 24 сентября во Владивостоке.

«Барыс» потерпел шестое поражение в семи матчах сезона. В следующей игре команду из Казахстана ждёт домашняя встреча с московским «Динамо» 24 сентября.