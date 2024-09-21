СКА одержал третью победу подряд, переиграв в гостях «Торпедо»

Сегодня, 21 сентября, на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местное «Торпедо» уступило СКА со счётом 3:4.
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Шайбами в составе петербуржской команды отметились Сергей Толчинский, Сергей Плотников, оформивший дубль, и Григорий Кузьмин. У «Торпедо» отличились Владислав Фирстов, оформивший дубль, и Максим Летунов.
Для СКА эта победа стала третьей подряд. Ранее команда Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (4:3 ОТ) и «Сочи» (7:4). В следующем матче СКА сыграет дома с «Авангардом» 23 сентября.
«Торпедо» проиграло четвёртую встречу подряд. В следующем матче нижегородцы сыграют с «Куньлунем» 24 сентября на выезде.
- 21 сентября 2024
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