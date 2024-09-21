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Торпедо — СКА, результат матча 21 сентября 2024, счет 3:4, КХЛ 2024-2025

СКА одержал третью победу подряд, переиграв в гостях «Торпедо»
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Сегодня, 21 сентября, на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местное «Торпедо» уступило СКА со счётом 3:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фирстов – 04:48 (5x5)     2:0 Фирстов (Артамонов, Летунов) – 11:28 (5x5)     2:1 Толчинский (Бардаков, Хайруллин) – 34:07 (5x5)     2:2 Плотников (Фальковский) – 35:48 (5x5)     2:3 Плотников (Алистров) – 42:50 (5x5)     2:4 Кузьмин (Фальковский) – 52:07 (5x3)     3:4 Летунов (Артамонов, Войнов) – 55:32 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе петербуржской команды отметились Сергей Толчинский, Сергей Плотников, оформивший дубль, и Григорий Кузьмин. У «Торпедо» отличились Владислав Фирстов, оформивший дубль, и Максим Летунов.

Для СКА эта победа стала третьей подряд. Ранее команда Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (4:3 ОТ) и «Сочи» (7:4). В следующем матче СКА сыграет дома с «Авангардом» 23 сентября.

«Торпедо» проиграло четвёртую встречу подряд. В следующем матче нижегородцы сыграют с «Куньлунем» 24 сентября на выезде.

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