«Cалават Юлаев» отыгрался с 0:2 в матче с «Локомотивом», одержав итоговую победу

В Ярославле закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Салават Юлаев» в выездном матче обыграл «Локомотив» со счётом 3:2 в овертайме.

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Шайбами в составе уфимской команды отметились Шелдон Ремпал, Джош Ливо и Александр Хмелевски. У Ярославля забрасывали Александр Елесин и Степан Никулин.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала третьей подряд и пятой в сезоне в шести матчах. 23 сентября команда Виктора Козлова сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

«Локомотив» в прошлой игре одолел «Ладу» (2:1). В предстоящей встрече ярославцы сыграют с «Северсталью» дома 23 сентября.