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Локомотив — Cалават Юлаев, результат матча 21 сентября 2024, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Cалават Юлаев» отыгрался с 0:2 в матче с «Локомотивом», одержав итоговую победу
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В Ярославле закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Салават Юлаев» в выездном матче обыграл «Локомотив» со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Елесин (Бут) – 17:04 (5x5)     2:0 Никулин (Тесанов) – 25:43 (5x5)     2:1 Ремпал (Ливо, Шаров) – 41:14 (5x4)     2:2 Ливо (Тодд, Шаров) – 53:07 (5x4)     2:3 Хмелевски – 63:29 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе уфимской команды отметились Шелдон Ремпал, Джош Ливо и Александр Хмелевски. У Ярославля забрасывали Александр Елесин и Степан Никулин.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала третьей подряд и пятой в сезоне в шести матчах. 23 сентября команда Виктора Козлова сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

«Локомотив» в прошлой игре одолел «Ладу» (2:1). В предстоящей встрече ярославцы сыграют с «Северсталью» дома 23 сентября.

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