Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Минск — Северсталь, результат матча 21 сентября 2024, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» прервала победную серию, проиграв на выезде минскому «Динамо»
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «Минск-Арены» встретились местное «Динамо» и «Северсталь». Победу в матче одержала команда из Минска со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Волков (Энас, Хенкель) – 28:54 (5x5)     1:1 Аймурзин (Ильин) – 34:37 (5x5)     2:1 Горбунов (Улле, Волков) – 44:32 (5x4)     3:1 Стась – 59:57 (en)    

Шайбами в составе минской команды отметились Александр Волков, Роман Горбунов и Андрей Стась, отправивший её в пустые ворота. У «Северстали» точный бросок на счету Данила Аймурзина.

Минское «Динамо» одержало четвёртую победу в шести матчах сезона. В следующей игре команда Дмитрия Квартальнова встретится в гостях с «Куньлунем» 26 сентября.

«Северсталь» проиграла впервые спустя три победных матча. Ближайшая встреча для команды Андрея Козырева пройдёт 23 сентября в Ярославле с «Локомотивом».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android