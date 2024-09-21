«Северсталь» прервала победную серию, проиграв на выезде минскому «Динамо»
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Сегодня, 21 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «Минск-Арены» встретились местное «Динамо» и «Северсталь». Победу в матче одержала команда из Минска со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Волков (Энас, Хенкель) – 28:54 (5x5) 1:1 Аймурзин (Ильин) – 34:37 (5x5) 2:1 Горбунов (Улле, Волков) – 44:32 (5x4) 3:1 Стась – 59:57 (en)
Шайбами в составе минской команды отметились Александр Волков, Роман Горбунов и Андрей Стась, отправивший её в пустые ворота. У «Северстали» точный бросок на счету Данила Аймурзина.
Минское «Динамо» одержало четвёртую победу в шести матчах сезона. В следующей игре команда Дмитрия Квартальнова встретится в гостях с «Куньлунем» 26 сентября.
«Северсталь» проиграла впервые спустя три победных матча. Ближайшая встреча для команды Андрея Козырева пройдёт 23 сентября в Ярославле с «Локомотивом».
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