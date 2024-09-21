«Северсталь» прервала победную серию, проиграв на выезде минскому «Динамо»

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «Минск-Арены» встретились местное «Динамо» и «Северсталь». Победу в матче одержала команда из Минска со счётом 3:1.

Шайбами в составе минской команды отметились Александр Волков, Роман Горбунов и Андрей Стась, отправивший её в пустые ворота. У «Северстали» точный бросок на счету Данила Аймурзина.

Минское «Динамо» одержало четвёртую победу в шести матчах сезона. В следующей игре команда Дмитрия Квартальнова встретится в гостях с «Куньлунем» 26 сентября.

«Северсталь» проиграла впервые спустя три победных матча. Ближайшая встреча для команды Андрея Козырева пройдёт 23 сентября в Ярославле с «Локомотивом».