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«Мы все кайфанули». Ротенберг — о волевой победе СКА в матче с «Торпедо»

«Мы все кайфанули». Ротенберг — о волевой победе СКА в матче с «Торпедо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче с «Торпедо» (4:3) в КХЛ. Для петербуржцев она стала третьей подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фирстов – 04:48 (5x5)     2:0 Фирстов (Артамонов, Летунов) – 11:28 (5x5)     2:1 Толчинский (Бардаков, Хайруллин) – 34:07 (5x5)     2:2 Плотников (Фальковский) – 35:48 (5x5)     2:3 Плотников (Алистров) – 42:50 (5x5)     2:4 Кузьмин (Фальковский) – 52:07 (5x3)     3:4 Летунов (Артамонов, Войнов) – 55:32 (5x4)    

«Яркая игра. Мы все кайфанули, яркие команды. «Торпедо» здорово сыграло, билось в каждом моменте. Это была их лучшая игра в сезоне. Нам было непросто, допустили пару ошибок, пропустили нелогичные голы. Не дрогнули, у команды всё в порядке с психологией. После прошлой игры ко мне подошли несколько ребят, сказали: «Понимаем, плохо сыграли, но дайте возможность сыграть в следующем матче. Хотим отмазаться». Сегодня отмазались, молодцы. Хоккей — игра ошибок. Сегодня на первые роли вышли ребята, которые не так ярко себя проявляли в этом сезоне. Нам нужны все четыре звена. Сегодня командная, волевая победа на характере. Почти весь второй период играли в меньшинстве, надо убирать удаления», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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