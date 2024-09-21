«Мы все кайфанули». Ротенберг — о волевой победе СКА в матче с «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче с «Торпедо» (4:3) в КХЛ. Для петербуржцев она стала третьей подряд.
«Яркая игра. Мы все кайфанули, яркие команды. «Торпедо» здорово сыграло, билось в каждом моменте. Это была их лучшая игра в сезоне. Нам было непросто, допустили пару ошибок, пропустили нелогичные голы. Не дрогнули, у команды всё в порядке с психологией. После прошлой игры ко мне подошли несколько ребят, сказали: «Понимаем, плохо сыграли, но дайте возможность сыграть в следующем матче. Хотим отмазаться». Сегодня отмазались, молодцы. Хоккей — игра ошибок. Сегодня на первые роли вышли ребята, которые не так ярко себя проявляли в этом сезоне. Нам нужны все четыре звена. Сегодня командная, волевая победа на характере. Почти весь второй период играли в меньшинстве, надо убирать удаления», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 21 сентября 2024
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