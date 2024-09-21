«Не уровень КХЛ». Ротенберг — об арене в Нижнем Новгороде

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Торпедо» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ заявил, что арена «Нагорный», находящаяся в Нижнем Новгороде, не соответствует уровню лиги.

«Мы хотим, чтобы к нам ходили зрители и спонсоры, которые помогают развивать хоккейные школы и команды. Когда у нас будет рейтинг, как у Comedy Club, то к нам придут быстрее новые спонсоры. И даже быстрее в Нижнем Новгороде будет новый дворец. Потому что старый — не уровень КХЛ. Это правда», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Для СКА эта победа стала третьей подряд. «Торпедо» проиграло в шестой раз в сезоне.