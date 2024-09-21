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«Не уровень КХЛ». Ротенберг — об арене в Нижнем Новгороде

«Не уровень КХЛ». Ротенберг — об арене в Нижнем Новгороде
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Торпедо» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ заявил, что арена «Нагорный», находящаяся в Нижнем Новгороде, не соответствует уровню лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фирстов – 04:48 (5x5)     2:0 Фирстов (Артамонов, Летунов) – 11:28 (5x5)     2:1 Толчинский (Бардаков, Хайруллин) – 34:07 (5x5)     2:2 Плотников (Фальковский) – 35:48 (5x5)     2:3 Плотников (Алистров) – 42:50 (5x5)     2:4 Кузьмин (Фальковский) – 52:07 (5x3)     3:4 Летунов (Артамонов, Войнов) – 55:32 (5x4)    

«Мы хотим, чтобы к нам ходили зрители и спонсоры, которые помогают развивать хоккейные школы и команды. Когда у нас будет рейтинг, как у Comedy Club, то к нам придут быстрее новые спонсоры. И даже быстрее в Нижнем Новгороде будет новый дворец. Потому что старый — не уровень КХЛ. Это правда», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Для СКА эта победа стала третьей подряд. «Торпедо» проиграло в шестой раз в сезоне.

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