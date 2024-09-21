Получивший серьёзную травму игрок «СЮ» Кузьмин перенесёт операцию 23 сентября

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что нападающий Глеб Кузьмин в понедельник, 23 сентября, перенесёт операцию. Кузьмин получил компрессионный перелом грудного позвонка в матче с «Авангардом» (4:2).

«Глеб сейчас в Москве, его транспортировали пару дней назад. У него запланирована операция в понедельник. Нас радует, что врачи, которые будут оперировать, знают, как ему помочь. Надеюсь, операция пройдёт успешно, он как можно скорее вернётся в строй.

Глеб с нами, он большая часть нашей команды. Зная его характер, как он играет с душой, любит команду, вывесили свитер», — сказал Козлов на пресс-конференции.