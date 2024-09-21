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Получивший серьёзную травму игрок «СЮ» Кузьмин перенесёт операцию 23 сентября

Получивший серьёзную травму игрок «СЮ» Кузьмин перенесёт операцию 23 сентября
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что нападающий Глеб Кузьмин в понедельник, 23 сентября, перенесёт операцию. Кузьмин получил компрессионный перелом грудного позвонка в матче с «Авангардом» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Газимов (Набиев, Панин) – 07:25 (5x5)     2:0 Пименов – 09:27 (5x5)     2:1 Чистяков (Вей, Макеев) – 19:41 (5x4)     3:1 Василевский (Ливо, Науменков) – 27:43 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Макеев, Вей) – 40:56 (4x3)     4:2 Шаров (Самонов) – 51:04 (5x5)    

«Глеб сейчас в Москве, его транспортировали пару дней назад. У него запланирована операция в понедельник. Нас радует, что врачи, которые будут оперировать, знают, как ему помочь. Надеюсь, операция пройдёт успешно, он как можно скорее вернётся в строй.

Глеб с нами, он большая часть нашей команды. Зная его характер, как он играет с душой, любит команду, вывесили свитер», — сказал Козлов на пресс-конференции.

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