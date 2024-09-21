«Капитану выбили зубы». Леонтьев — о поражении «Нефтехимика» в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (0:1 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Парни молодцы, заработали сегодня хороший балл, могли и выиграть. Интересный матч, футбольный счёт. Но смотреть было интересно, и страсть была и азарт, не уступали друг другу команды. И сопернику нужна была победа и нам с выезда не хотелось возвращаться порожняком.

Матч интересный был. Заработанные очки даются нелегко. Нашему капитану выбили зубы. На повторе видно, как игрок соперника клюшкой это делает. Тяжёлые матчи, здоровье оставляем. Парни молодцы, двигаемся дальше. Трудности нас только закаляют», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика» в телеграм-канале.