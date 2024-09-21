Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Капитану выбили зубы». Леонтьев — о поражении «Нефтехимика» в матче с «Металлургом»

«Капитану выбили зубы». Леонтьев — о поражении «Нефтехимика» в матче с «Металлургом»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (0:1 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис – 65:00    

«Парни молодцы, заработали сегодня хороший балл, могли и выиграть. Интересный матч, футбольный счёт. Но смотреть было интересно, и страсть была и азарт, не уступали друг другу команды. И сопернику нужна была победа и нам с выезда не хотелось возвращаться порожняком.

Матч интересный был. Заработанные очки даются нелегко. Нашему капитану выбили зубы. На повторе видно, как игрок соперника клюшкой это делает. Тяжёлые матчи, здоровье оставляем. Парни молодцы, двигаемся дальше. Трудности нас только закаляют», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика» в телеграм-канале.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» обыграл «Нефтехимик», прервав серию поражений из четырёх матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android