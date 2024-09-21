Главный тренер «Северстали» высказался о прерванной победной серии команды

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:3) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хороший интересный матч получился. Увы, мы уступили. Уступили, так как те голевые моменты, которые мы создавали, мы не реализовали. Вторая причина – отличная игра вратаря соперника. Качество бросков у нас сегодня хромало», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» на официальном сайте.

«Северсталь» проиграла впервые спустя три победных матча. Ближайшая встреча для команды Андрея Козырева пройдёт 23 сентября в Ярославле с «Локомотивом».