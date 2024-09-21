Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Северстали» высказался о прерванной победной серии команды

Главный тренер «Северстали» высказался о прерванной победной серии команды
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:3) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Волков (Энас, Хенкель) – 28:54 (5x5)     1:1 Аймурзин (Ильин) – 34:37 (5x5)     2:1 Горбунов (Улле, Волков) – 44:32 (5x4)     3:1 Стась – 59:57 (en)    

«Хороший интересный матч получился. Увы, мы уступили. Уступили, так как те голевые моменты, которые мы создавали, мы не реализовали. Вторая причина – отличная игра вратаря соперника. Качество бросков у нас сегодня хромало», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» на официальном сайте.

«Северсталь» проиграла впервые спустя три победных матча. Ближайшая встреча для команды Андрея Козырева пройдёт 23 сентября в Ярославле с «Локомотивом».

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» прервало победную серию «Северстали»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android