Главный тренер «Северстали» высказался о прерванной победной серии команды
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:3) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Волков (Энас, Хенкель) – 28:54 (5x5) 1:1 Аймурзин (Ильин) – 34:37 (5x5) 2:1 Горбунов (Улле, Волков) – 44:32 (5x4) 3:1 Стась – 59:57 (en)
«Хороший интересный матч получился. Увы, мы уступили. Уступили, так как те голевые моменты, которые мы создавали, мы не реализовали. Вторая причина – отличная игра вратаря соперника. Качество бросков у нас сегодня хромало», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» на официальном сайте.
«Северсталь» проиграла впервые спустя три победных матча. Ближайшая встреча для команды Андрея Козырева пройдёт 23 сентября в Ярославле с «Локомотивом».
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