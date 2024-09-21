Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата» рассказал, за счёт чего команде удалось победить «Локо», проигрывая 0:2

Форвард «Салавата» рассказал, за счёт чего команде удалось победить «Локо», проигрывая 0:2
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров высказался о победе над «Локомотивом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимская команда отыгралась в этой встрече со счёта 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Елесин (Бут) – 17:04 (5x5)     2:0 Никулин (Тесанов) – 25:43 (5x5)     2:1 Ремпал (Ливо, Шаров) – 41:14 (5x4)     2:2 Ливо (Тодд, Шаров) – 53:07 (5x4)     2:3 Хмелевски – 63:29 (3x3)    

– Игра получилась непростой, пришлось отыгрываться. С ярославцами это сделать тяжело, но мы нашли в себе силы и эмоции, сравняли и выиграли.

– Что удалось поменять в третьем периоде?
– Смогли заработать и реализовать большинство, играли более агрессивно.

– Насколько такие победы добавляют эмоции?
– Всегда приятно выигрывать, уступая в счёте. Это придаст положительные эмоции, но только начало сезона. Мы понимали, что, каким бы ни был счёт или соперник, мы можем всё равно победить, — приводит слова Шарова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.

Материалы по теме
Видео
«Cалават Юлаев» отыгрался с 0:2 в матче с «Локомотивом», одержав итоговую победу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android