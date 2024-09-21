Форвард «Салавата» рассказал, за счёт чего команде удалось победить «Локо», проигрывая 0:2
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров высказался о победе над «Локомотивом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимская команда отыгралась в этой встрече со счёта 0:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Елесин (Бут) – 17:04 (5x5) 2:0 Никулин (Тесанов) – 25:43 (5x5) 2:1 Ремпал (Ливо, Шаров) – 41:14 (5x4) 2:2 Ливо (Тодд, Шаров) – 53:07 (5x4) 2:3 Хмелевски – 63:29 (3x3)
– Игра получилась непростой, пришлось отыгрываться. С ярославцами это сделать тяжело, но мы нашли в себе силы и эмоции, сравняли и выиграли.
– Что удалось поменять в третьем периоде?
– Смогли заработать и реализовать большинство, играли более агрессивно.
– Насколько такие победы добавляют эмоции?
– Всегда приятно выигрывать, уступая в счёте. Это придаст положительные эмоции, но только начало сезона. Мы понимали, что, каким бы ни был счёт или соперник, мы можем всё равно победить, — приводит слова Шарова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.
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