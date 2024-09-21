Форвард «Салавата» рассказал, за счёт чего команде удалось победить «Локо», проигрывая 0:2

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров высказался о победе над «Локомотивом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимская команда отыгралась в этой встрече со счёта 0:2.

– Игра получилась непростой, пришлось отыгрываться. С ярославцами это сделать тяжело, но мы нашли в себе силы и эмоции, сравняли и выиграли.

– Что удалось поменять в третьем периоде?

– Смогли заработать и реализовать большинство, играли более агрессивно.

– Насколько такие победы добавляют эмоции?

– Всегда приятно выигрывать, уступая в счёте. Это придаст положительные эмоции, но только начало сезона. Мы понимали, что, каким бы ни был счёт или соперник, мы можем всё равно победить, — приводит слова Шарова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.