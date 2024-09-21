Главный тренер «Динамо» Мн Квартальнов высказался о победе над «Северсталью»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Северсталью» (3:1) в матче КХЛ.

— И наш вратарь, и вратарь Череповца здорово сыграли. Интересный матч. Переживали за то, что было пять дней без игровой практики. С таким соперником надо было держать скорость. Справились.

— Больше половины бросков пришлись в створ. Получается, команда играла качественно в атаке. Как бы вы оценили?

— Согласен, шансов было побольше. Работаем над этим. Дальше у нас снова пауза. Календарь так свёрстан. Тяжеловато играть, когда сбивается игровой тонус.

— Можно сказать, что проще играть много матчей через день, чем с такими большими паузами?

— Тут много моментов. Надо смотреть логистику, как едешь, меняешь ли часовой пояс. Сложно сказать. Но зерно в таком высказывании есть, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо» на официальном сайте.