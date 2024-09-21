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Главный тренер «Динамо» Мн Квартальнов высказался о победе над «Северсталью»

Главный тренер «Динамо» Мн Квартальнов высказался о победе над «Северсталью»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Северсталью» (3:1) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Волков (Энас, Хенкель) – 28:54 (5x5)     1:1 Аймурзин (Ильин) – 34:37 (5x5)     2:1 Горбунов (Улле, Волков) – 44:32 (5x4)     3:1 Стась – 59:57 (en)    

— И наш вратарь, и вратарь Череповца здорово сыграли. Интересный матч. Переживали за то, что было пять дней без игровой практики. С таким соперником надо было держать скорость. Справились.

— Больше половины бросков пришлись в створ. Получается, команда играла качественно в атаке. Как бы вы оценили?
— Согласен, шансов было побольше. Работаем над этим. Дальше у нас снова пауза. Календарь так свёрстан. Тяжеловато играть, когда сбивается игровой тонус.

— Можно сказать, что проще играть много матчей через день, чем с такими большими паузами?
— Тут много моментов. Надо смотреть логистику, как едешь, меняешь ли часовой пояс. Сложно сказать. Но зерно в таком высказывании есть, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо» на официальном сайте.

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