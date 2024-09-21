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Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил волевую победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил волевую победу над «Локомотивом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2 ОТ) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Елесин (Бут) – 17:04 (5x5)     2:0 Никулин (Тесанов) – 25:43 (5x5)     2:1 Ремпал (Ливо, Шаров) – 41:14 (5x4)     2:2 Ливо (Тодд, Шаров) – 53:07 (5x4)     2:3 Хмелевски – 63:29 (3x3)    

«Начало было непростое, соперник быстрый. Мы испытывали сложности со входом в зону. В третьем периоде, проигрывая по счёту 0:2, проявили характер. То, что выиграли в овертайме у ярославцев, дорогого стоит. В нужные моменты Александр Самонов держал нас в игре. И отдельное спасибо болельщикам, которые были на трибунах и поддерживали нас.

Мы знали, что у нас будет хороший шанс победить. Тем более для ребят это хороший раздражитель – финалист прошлого Кубка Гагарина. Всё, что игроки сделали в третьем периоде, они должны были сделать раньше», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.

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