Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил волевую победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2 ОТ) в матче КХЛ.

«Начало было непростое, соперник быстрый. Мы испытывали сложности со входом в зону. В третьем периоде, проигрывая по счёту 0:2, проявили характер. То, что выиграли в овертайме у ярославцев, дорогого стоит. В нужные моменты Александр Самонов держал нас в игре. И отдельное спасибо болельщикам, которые были на трибунах и поддерживали нас.

Мы знали, что у нас будет хороший шанс победить. Тем более для ребят это хороший раздражитель – финалист прошлого Кубка Гагарина. Всё, что игроки сделали в третьем периоде, они должны были сделать раньше», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.