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В минском «Динамо» отказались называть дату возвращения травмированного Кареева

В минском «Динамо» отказались называть дату возвращения травмированного Кареева
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов не стал называть сроки возвращения вратаря Андрея Кареева, получившего травму в матче с «Барысом» (1:5) 13 сентября.

— На какой период выбыл Кареев?
— Он в списке травмированных. Пока вне игры.

— Первый полноценный матч провёл Тихомиров. Как оцените его?
— Он дал нам шанс. Это 100%. Пока не будем петь дифирамбы. Он получил шанс сыграть в следующем матче. Нужна череда игр, чтобы оценивать.

— Заметили в Тихомирове изменения в плане отношения к делу, когда травмировался Кареев?
— Игрок выходит и доказывает. Были вопросы по вратарям в предсезонке. А потом Кареев вышел и здорово сыграл в сезоне. Затем подписали Тихомирова. А тут травма Кареева. Представляете, что было бы, если бы не подписали его? Благо менеджмент успел подписать ещё одного вратаря, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

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