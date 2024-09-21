В минском «Динамо» отказались называть дату возвращения травмированного Кареева

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов не стал называть сроки возвращения вратаря Андрея Кареева, получившего травму в матче с «Барысом» (1:5) 13 сентября.

— На какой период выбыл Кареев?

— Он в списке травмированных. Пока вне игры.

— Первый полноценный матч провёл Тихомиров. Как оцените его?

— Он дал нам шанс. Это 100%. Пока не будем петь дифирамбы. Он получил шанс сыграть в следующем матче. Нужна череда игр, чтобы оценивать.

— Заметили в Тихомирове изменения в плане отношения к делу, когда травмировался Кареев?

— Игрок выходит и доказывает. Были вопросы по вратарям в предсезонке. А потом Кареев вышел и здорово сыграл в сезоне. Затем подписали Тихомирова. А тут травма Кареева. Представляете, что было бы, если бы не подписали его? Благо менеджмент успел подписать ещё одного вратаря, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.