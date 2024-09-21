Нападающий «Салавата» Хохряков отреагировал на победу над «Локомотивом» после 0:2

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2 ОТ) в матче КХЛ.

– Думаю, игра в неравных составах, реализованное большинство и хорошая игра в меньшинстве дали результат. – Да, мы редко побеждаем в Ярославле, но главное, что показали сегодня характер и выиграли.

– Сегодня был довольно быстрый хоккей. Это вы заставили соперника так действовать?

– Играли в то, что просили тренеры, это и дало результат.

– Насколько такие дерби добавляют интерес к игре?

– Это что-то необычное, новенькое. С ярославцами всегда интересно играть, — приводит слова Хохрякова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.