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Нападающий «Салавата» Хохряков отреагировал на победу над «Локомотивом» после 0:2

Нападающий «Салавата» Хохряков отреагировал на победу над «Локомотивом» после 0:2
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Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2 ОТ) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Елесин (Бут) – 17:04 (5x5)     2:0 Никулин (Тесанов) – 25:43 (5x5)     2:1 Ремпал (Ливо, Шаров) – 41:14 (5x4)     2:2 Ливо (Тодд, Шаров) – 53:07 (5x4)     2:3 Хмелевски – 63:29 (3x3)    

– Думаю, игра в неравных составах, реализованное большинство и хорошая игра в меньшинстве дали результат. – Да, мы редко побеждаем в Ярославле, но главное, что показали сегодня характер и выиграли.

– Сегодня был довольно быстрый хоккей. Это вы заставили соперника так действовать?
– Играли в то, что просили тренеры, это и дало результат.

– Насколько такие дерби добавляют интерес к игре?
– Это что-то необычное, новенькое. С ярославцами всегда интересно играть, — приводит слова Хохрякова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.

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