Легионер «Салавата» рассказал, почему для него было важно сыграть против Радулова
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Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд после победы над «Локомотивом» (3:2 ОТ) высказался про форварда ярославцев Александра Радулова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Елесин (Бут) – 17:04 (5x5) 2:0 Никулин (Тесанов) – 25:43 (5x5) 2:1 Ремпал (Ливо, Шаров) – 41:14 (5x4) 2:2 Ливо (Тодд, Шаров) – 53:07 (5x4) 2:3 Хмелевски – 63:29 (3x3)
«Перед матчем было волнение. Получился жёсткий матч, но мы здорово проявили себя при игре в большинстве. Думаю, на ход игры повлияли удаления в третьем периоде: мы забили при игре в спецбригадах. Я доволен, хорошая победа.
Могу сказать, что я вырос на игре Радулова в Северной Америке. Отличный игрок, отличный парень, было здорово сегодня сыграть против него», — приводит слова Тодда «Советский спорт».
38-летний Радулов играл в НХЛ за «Нэшвилл», «Монреаль» и «Даллас».
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