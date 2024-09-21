Легионер «Салавата» рассказал, почему для него было важно сыграть против Радулова

Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд после победы над «Локомотивом» (3:2 ОТ) высказался про форварда ярославцев Александра Радулова.

«Перед матчем было волнение. Получился жёсткий матч, но мы здорово проявили себя при игре в большинстве. Думаю, на ход игры повлияли удаления в третьем периоде: мы забили при игре в спецбригадах. Я доволен, хорошая победа.

Могу сказать, что я вырос на игре Радулова в Северной Америке. Отличный игрок, отличный парень, было здорово сегодня сыграть против него», — приводит слова Тодда «Советский спорт».

38-летний Радулов играл в НХЛ за «Нэшвилл», «Монреаль» и «Даллас».