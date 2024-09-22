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Даллас Старз — Сент-Луис Блюз, результат матча 22 сентября 2024, счёт 2:1, предсезонный матч НХЛ

Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис Блюз» с тремя россиянами в составе
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Сегодня, 22 сентября, «Даллас Старз» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капобьянко – 37:25     2:0 Блэквелл – 50:46     2:1 Капанен – 54:44    

Победный гол забил Колин Блэквелл, ему ассистировали Лиан Биксель и Евгений Дадонов. Кроме этого, Кайл Капобьянко отметился ещё одной заброшенной шайбой.

За «Блюз» отличился Каспери Капанен. Отметим, на лёд в составе гостей вышли россияне: Павел Бучневич, Никита Александров и Алексей Торопченко.

В другой предсезонной встрече «Баффало Сейбрз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счетом 7:3. В составе «Пингвинз» выступал Василий Пономарёв, который завершил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Пульюярви – 01:08 (pp)     1:1 Петерка – 03:25 (pp)     2:1 Петерка – 20:46     3:1 Пауэр – 22:29     4:1 Йокихарью – 23:29     5:1 Лафферти – 24:20     6:1 Петерка – 25:26     7:1 Козенс – 43:42     7:2 Пульюярви – 48:33 (pp)     7:3 Пульюярви – 48:52    
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