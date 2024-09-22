Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис Блюз» с тремя россиянами в составе

Сегодня, 22 сентября, «Даллас Старз» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
Победный гол забил Колин Блэквелл, ему ассистировали Лиан Биксель и Евгений Дадонов. Кроме этого, Кайл Капобьянко отметился ещё одной заброшенной шайбой.
За «Блюз» отличился Каспери Капанен. Отметим, на лёд в составе гостей вышли россияне: Павел Бучневич, Никита Александров и Алексей Торопченко.
В другой предсезонной встрече «Баффало Сейбрз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счетом 7:3. В составе «Пингвинз» выступал Василий Пономарёв, который завершил матч с показателем полезности «-1».
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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