«Адмирал» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:00 мск

Сегодня, 22 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 10:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Эта встреча между командами будет второй в текущем сезоне. 8 сентября в матче между ЦСКА и «Адмиралом» в Москве победу одержали армейцы со счётом 6:2.

В текущем сезоне хоккеисты ЦСКА провели семь матчей, в которых одержали четыре победы. К этому матчу армейцы подошли с серией из двух побед. «Адмирал» выиграл три матча из пяти, подойдя к сегодняшнему матчу с серией из двух побед подряд.