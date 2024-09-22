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«Адмирал» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:00 мск

«Адмирал» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:00 мск
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Сегодня, 22 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 10:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта встреча между командами будет второй в текущем сезоне. 8 сентября в матче между ЦСКА и «Адмиралом» в Москве победу одержали армейцы со счётом 6:2.

В текущем сезоне хоккеисты ЦСКА провели семь матчей, в которых одержали четыре победы. К этому матчу армейцы подошли с серией из двух побед. «Адмирал» выиграл три матча из пяти, подойдя к сегодняшнему матчу с серией из двух побед подряд.

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