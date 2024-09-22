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«Амур» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:30 мск

«Амур» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:30 мск
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Сегодня, 22 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 10:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне бело-голубые выиграли обе личные встречи у хабаровского клуба. В текущем сезоне КХЛ московское «Динамо» одержало лишь две победы в семи матчах и расположилось на 10-й строчке таблицы Западной конференции.

«Амур» в текущем сезоне одержал две победы в пяти матчах. Первая домашняя игра хабаровчан закончилась поражением от «Куньлуня» со счётом 2:3.

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