«Он был выдающимся». Беднар похвалил Коваленко за работу на тренировке «Колорадо»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар остался доволен действиями нападающего Николая Коваленко на тренировках. Россиянин отметился несколькими голами и заблокировал бросок, что вызвало одобрение всех хоккеистов «Эвеланш».

«В этой лиге нужно зарабатывать себе место каждый день, и я приведу в пример Коваленко. Я считаю, что работа Николая на тренировках была выдающейся. Вчера он забил столько же голов, сколько, вероятно, вся остальная команда, вместе взятая, сделал несколько хороших вещей. Я вижу некоторые его слабые стороны, о которых хочу с ним поговорить, но сегодня он снова был выдающимся. Он мог бы просто позволить броску долететь до ворот, но если он показал, что готов сделать блокшот на третий день тренировочного лагеря, то я уверен, что он будет готов сделать это, когда начнётся регулярный сезон.

Теперь ему придётся продолжать зарабатывать репутацию каждый день, но я бы сказал, что у него есть преимущество перед некоторыми парнями, потому что он показывает вам проблески вещей, которые он может сделать в регулярном сезоне. Если он будет хорошо играть, то он проведёт больше выставочных матчей», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Николай Коваленко после проведённого сезона в КХЛ за нижегородское «Торпедо» дебютировал в НХЛ. Российский форвард принял участие в двух матчах плей-офф с «Виннипегом» без набранных очков. «Эвеланш» во втором раунде Кубка Стэнли проиграли «Далласу» со счётом 2-4 в серии.