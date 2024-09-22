Мичков и Мирошниченко сыграют в первом предсезонном матче «Филадельфии» и «Вашингтона»

Стали известны составы на предсезонный матч между «Вашингтоном» и «Филадельфией». Для обоих клубов это будет первый матч во время текущей предсезонной подготовки. Матч пройдёт 22 сентября и начнётся в 22:00 мск.

НХЛ — предсезонные матчи НХЛ — предсезонные матчи 22 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

В составе «Филадельфии» дебютирует российский нападающий Матвей Мичков. Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США. Одним из двух голкиперов на матч назначен Иван Федотов.

Фото: «Филадельфия»

За «Вашингтон» в матче выступят два российских игрока — нападающий Иван Мирошниченко и защитник Александр Алексеев.