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Мичков и Мирошниченко сыграют в первом предсезонном матче «Филадельфии» и «Вашингтона»

Мичков и Мирошниченко сыграют в первом предсезонном матче «Филадельфии» и «Вашингтона»
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Стали известны составы на предсезонный матч между «Вашингтоном» и «Филадельфией». Для обоих клубов это будет первый матч во время текущей предсезонной подготовки. Матч пройдёт 22 сентября и начнётся в 22:00 мск.

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе «Филадельфии» дебютирует российский нападающий Матвей Мичков. Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США. Одним из двух голкиперов на матч назначен Иван Федотов.

Фото: «Филадельфия»

За «Вашингтон» в матче выступят два российских игрока — нападающий Иван Мирошниченко и защитник Александр Алексеев.

Фото: «Вашингтон»

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