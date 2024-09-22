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Якушев: Мичкову не помешало бы ещё несколько лет поиграть в России

Якушев: Мичкову не помешало бы ещё несколько лет поиграть в России
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о перспективах российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова в НХЛ. 19-летний россиянин в межсезонье подписал трёхлетний контракт новичка с «Флайерз».

«Безусловно, просматривается тот факт, что Мичков талантлив, но его истинный потенциал можно будет определить по итогам сезона в «Филадельфии». Мне кажется, что Матвею не помешало бы ещё несколько лет поиграть в России. Нужно сначала здесь побиться, набраться опыта, физически окрепнуть. Дай бог, если у Мичкова в «Филадельфии» всё сразу будет хорошо. Мы будем переживать за него и радоваться его успехам в НХЛ. Если у Матвея что-то не пойдёт, то он всегда может вернуться, поиграть в КХЛ, а уже потом уехать обратно», – приводит слова Якушева «Советский спорт».

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером.

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