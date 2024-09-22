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«Кузя, это для тебя». Игроки «Салавата» позвонили Кузьмину после волевой победы

«Кузя, это для тебя». Игроки «Салавата» позвонили Кузьмину после волевой победы
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» позвонили травмированному Глебу Кузьмину после волевой победы над «Локомотивом» (3:2 ОТ). Получивший серьёзную травму нападающий Кузьмин перенесёт операцию 23 сентября. Форвард получил компрессионный перелом грудного позвонка в матче с «Авангардом» (4:2).

«Кузя, это для тебя. Показали такой же сильный характер, как у тебя!» — говорится в сообщении пресс-службы уфимского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Салават Юлаев». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

В среду, 18 сентября, стало известно, что хоккеиста спецбортом отправят из Уфы в Москву, где ему проведут операцию. Кузьмин на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу.

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