«Ванкувер» подписал однолетний контракт с вратарём Кевином Ланкиненом, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит соглашения составляет $ 875 тыс.

Напомним, основной голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко не будет готов к старту нового сезона НХЛ и продолжит проходить реабилитацию после травмы, полученной в прошлом плей-офф. Точная дата возвращения Демко в строй до сих пор не определена. Ланкинен составит тандем с голкипером «Ванкувера» Артуром Шиловым.

За четыре сезона в НХЛ 29-летний Ланкинен сыграл в 112 матчах НХЛ, в которых одержал 45 побед с коэффициентом надёжности 3,07 и процентом отражённых бросков 90,5% при трёх сухих матчах. Финнский голкипер ранее выступал за «Чикаго» и «Нэшвилл».