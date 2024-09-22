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«Ванкувер» подписал однолетний контракт с вратарём Кевином Ланкиненом

«Ванкувер» подписал однолетний контракт с вратарём Кевином Ланкиненом
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«Ванкувер» подписал однолетний контракт с вратарём Кевином Ланкиненом, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит соглашения составляет $ 875 тыс.

Напомним, основной голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко не будет готов к старту нового сезона НХЛ и продолжит проходить реабилитацию после травмы, полученной в прошлом плей-офф. Точная дата возвращения Демко в строй до сих пор не определена. Ланкинен составит тандем с голкипером «Ванкувера» Артуром Шиловым.

За четыре сезона в НХЛ 29-летний Ланкинен сыграл в 112 матчах НХЛ, в которых одержал 45 побед с коэффициентом надёжности 3,07 и процентом отражённых бросков 90,5% при трёх сухих матчах. Финнский голкипер ранее выступал за «Чикаго» и «Нэшвилл».

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