Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков — о фанатах на тренировке «Флайерз»: никогда не видел так много маек с моим именем

Мичков — о фанатах на тренировке «Флайерз»: никогда не видел так много маек с моим именем
Комментарии

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был приятно удивлён большим количеством болельщиков на тренировке «Флайерз». Многие из фанатов были в майках с фамилией россиянина.

«Я никогда не видел так много маек с моим именем. Это невероятное чувство — видеть, как болельщики уже приходят нас поддержать. Это помогает, на самом деле, проходить через тяжёлые тренировки. Мы играем в хоккей для болельщиков, и их поддержка помогает нам. Это невероятное чувство», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.

Материалы по теме
Фото
Мичков и Мирошниченко сыграют в первом предсезонном матче «Филадельфии» и «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android