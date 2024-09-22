Мичков — о фанатах на тренировке «Флайерз»: никогда не видел так много маек с моим именем

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был приятно удивлён большим количеством болельщиков на тренировке «Флайерз». Многие из фанатов были в майках с фамилией россиянина.

«Я никогда не видел так много маек с моим именем. Это невероятное чувство — видеть, как болельщики уже приходят нас поддержать. Это помогает, на самом деле, проходить через тяжёлые тренировки. Мы играем в хоккей для болельщиков, и их поддержка помогает нам. Это невероятное чувство», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.