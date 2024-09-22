Тодд: я пришёл в «Салават Юлаев», чтобы выиграть Кубок Гагарина

Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд заявил, что хочет выиграть Кубок Гагарина в составе уфимской команды. «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 3:2 в овертайме.

«У нас одна цель – выигрывать. Все хотят выиграть последний матч в сезоне, и я пришёл сюда за этим. «Салават» – это единая команда, благодаря этому мы и выигрываем. Не имеет значения, как мы выигрываем. Сегодня вечером мы одержали хорошую победу», — приводит слова Тодда «Советский спорт».

В прошедшем сезоне 28-летний канадский нападающий выступал в АХЛ в составе «Сан-Хосе Барракуда» и поставил личный рекорд результативности, набрав 55 (19+36) очков в 69 матчах.