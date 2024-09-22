«За дешёвые удаления нас наказали». Никитин — о причинах поражения в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ), в котором ярославцы вели со счётом 2:0.

«За дешёвые удаления нас наказали. Дешёвые удаления – следствие не особого внимания к деталям. Хочешь обыгрывать хорошую команду — должен быть во всех аспектах на 100%. Игра в третьих периодах? Понятно, что третий период так же важен, как и второй, и первый. Я не думаю, что сейчас это закономерность, – не так много матчей прошло. Но мы обратим на это внимание», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Отметим, что оба гола в основное время «Салават Юлаев» забил при игре в большинстве.