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Дубль Завгороднего принёс «Адмиралу» победу над ЦСКА в овертайме

Дубль Завгороднего принёс «Адмиралу» победу над ЦСКА в овертайме
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и ЦСКА. Победу одержали владивостокцы со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Дроздов, Седов) – 13:58 (5x4)     1:1 Муранов (Аноховский) – 29:10 (5x5)     2:1 Завгородний (Фьоре, Демченко) – 43:14 (5x5)     2:2 Полтапов (Саморуков) – 46:11 (5x5)     3:2 Завгородний (Родевальд) – 63:41 (3x3)    

На 14-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий ЦСКА Денис Гурьянов с передач Ивана Дроздова и Никиты Седова. Хозяевам удалось сравнять счёт в середине второго периода, когда голом отметился нападающий Иван Муранов. В начале третьего периода «Адмирал» вышел вперёд в счёте благодаря голу Дмитрия Завгороднего. ЦСКА удалось быстро сравнять счёт — заброшенной шайбой отметился Прохор Полтапов. Отметим, что армейцам не удалось реализовать пятиминутное большинство в середине третьего периода. Победный гол в овертайме забил Завгородний, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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