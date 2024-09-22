Дубль Завгороднего принёс «Адмиралу» победу над ЦСКА в овертайме

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и ЦСКА. Победу одержали владивостокцы со счётом 3:2 в овертайме.

На 14-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий ЦСКА Денис Гурьянов с передач Ивана Дроздова и Никиты Седова. Хозяевам удалось сравнять счёт в середине второго периода, когда голом отметился нападающий Иван Муранов. В начале третьего периода «Адмирал» вышел вперёд в счёте благодаря голу Дмитрия Завгороднего. ЦСКА удалось быстро сравнять счёт — заброшенной шайбой отметился Прохор Полтапов. Отметим, что армейцам не удалось реализовать пятиминутное большинство в середине третьего периода. Победный гол в овертайме забил Завгородний, оформив дубль.

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