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Московское «Динамо» обыграло «Амур» в Хабаровске и одержало третью победу в сезоне

Московское «Динамо» обыграло «Амур» в Хабаровске и одержало третью победу в сезоне
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и московским «Динамо». Победу в матче одержали бело-голубые со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Хохлачёв (Мищенко) – 30:38 (5x5)     1:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 37:58 (5x4)     1:2 Ильенко (Римашевский, Сизов) – 43:52 (5x5)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 31-й минуте первый гол забил Александр Хохлачёв броском с середины зоны. Под занавес второго периода гости получили четырёхминутное большинство, которое реализовал Седрик Пакетт с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла. Победный гол на первых минутах третьего периода забил нападающий «Динамо» Артём Ильенко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Динамо» прервало двухматчевую серию поражений и одержало третью победу в сезоне. «Амур» проиграл второй домашний матч кряду.

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