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Вратарь ЦСКА Просветов, лёжа на льду, спас команду от гола в матче с «Адмиралом»

Вратарь ЦСКА Просветов, лёжа на льду, спас команду от гола в матче с «Адмиралом»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и ЦСКА. Победу одержали владивостокцы со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Дроздов, Седов) – 13:58 (5x4)     1:1 Муранов (Аноховский) – 29:10 (5x5)     2:1 Завгородний (Фьоре, Демченко) – 43:14 (5x5)     2:2 Полтапов (Саморуков) – 46:11 (5x5)     3:2 Завгородний (Родевальд) – 63:41 (3x3)    

В середине третьего периода при счёте 2:2 вратарь ЦСКА Иван Просветов совершил великолепное спасение. Голкипер распластался на льду и смог клюшкой отразить бросок в уже пустые ворота нападающего «Адмирала» Павла Шэна.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, победу в матче дальневосточному клубу принёс гол в овертайме Дмитрия Завгороднего, оформившего дубль.

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