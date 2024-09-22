Вратарь ЦСКА Просветов, лёжа на льду, спас команду от гола в матче с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и ЦСКА. Победу одержали владивостокцы со счётом 3:2 в овертайме.

В середине третьего периода при счёте 2:2 вратарь ЦСКА Иван Просветов совершил великолепное спасение. Голкипер распластался на льду и смог клюшкой отразить бросок в уже пустые ворота нападающего «Адмирала» Павла Шэна.

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Напомним, победу в матче дальневосточному клубу принёс гол в овертайме Дмитрия Завгороднего, оформившего дубль.