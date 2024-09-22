Главный тренер ЦСКА Воробьёв объяснил большое количество удалений в матче с «Адмиралом»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3 ОТ) и большое количество удалений в матче.
«Рабочая игра, много борьбы, удалений, большинства и меньшинства. К сожалению, в конце чаша весов склонилась не в нашу сторону. В первой трети матча мы выглядели очень прилично. Во втором периоде четыре минуты подряд играли в меньшинстве, накладывались смены, из этого сложился второй период.
Перед каждой игрой мы говорим ребятам как можно меньше удаляться, но не всегда это получается. Много борьбы, много стыков, команды работали. По сравнению с недавним московским матчем изменилось то, что «Адмирал» сыграл посолиднее, плюс полетали мы. Пятиминутное удаление мы сегодня не использовали, в зону не сильно часто заходили. Здесь вопрос раскатов», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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