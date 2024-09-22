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Главный тренер ЦСКА Воробьёв объяснил большое количество удалений в матче с «Адмиралом»

Главный тренер ЦСКА Воробьёв объяснил большое количество удалений в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3 ОТ) и большое количество удалений в матче.

«Рабочая игра, много борьбы, удалений, большинства и меньшинства. К сожалению, в конце чаша весов склонилась не в нашу сторону. В первой трети матча мы выглядели очень прилично. Во втором периоде четыре минуты подряд играли в меньшинстве, накладывались смены, из этого сложился второй период.

Перед каждой игрой мы говорим ребятам как можно меньше удаляться, но не всегда это получается. Много борьбы, много стыков, команды работали. По сравнению с недавним московским матчем изменилось то, что «Адмирал» сыграл посолиднее, плюс полетали мы. Пятиминутное удаление мы сегодня не использовали, в зону не сильно часто заходили. Здесь вопрос раскатов», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Дроздов, Седов) – 13:58 (5x4)     1:1 Муранов (Аноховский) – 29:10 (5x5)     2:1 Завгородний (Фьоре, Демченко) – 43:14 (5x5)     2:2 Полтапов (Саморуков) – 46:11 (5x5)     3:2 Завгородний (Родевальд) – 63:41 (3x3)    
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