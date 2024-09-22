«Обыграли две топовые команды КХЛ». Тамбиев — о победной серии «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу над ЦСКА (3:2 ОТ). Владивостокцы одержали третью победу подряд. В прошлом матче было обыграно московское «Динамо» (4:1).

«Сложный и нервный матч, много было сложных ситуаций. Ребята молодцы, проявили характер, выстояли пять минут меньшинства. Отработали, отпластались, были вознаграждены за свою работу и самопожертвование голом в овертайме. Такие победы вселяют силу и уверенность в команду. Считаю, что заслуженно сегодня победили.

2:1 повели, но это ЦСКА. Немножко недоработали, выключились из игры, соперник сразу наказал за несогласованные действия. Уровень ЦСКА очень высокий, много классных исполнителей. Молодцы, что вернулись в игру. Наша команда не надломилась, продолжила играть.

Игры через день, мы обыграли две топовые команды КХЛ — «Динамо» и ЦСКА. Ребята отдали много эмоциональных и физических сил. Но мы закладывали фундамент, продолжаем поддерживать это всё. Главное сейчас — восстановиться эмоционально, с физикой всё в порядке, пусть переспят с этой победой. Дайте им порадоваться сегодня», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.