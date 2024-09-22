«Целенаправленной грязи не было». Тамбиев оценил пятиминутное удаление игрока «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил пятиминутное удаление нападающего Артёма Николаева за толчок на борт в матче с ЦСКА (3:2 ОТ).

«По пятиминутному удалению скажу, что у Артёма (Николаева. — Прим. «Чемпионата») не было даже мысли сыграть грязно. В борьбе, боролся, подтолкнул, да. Бывает, это игровой момент. Целенаправленной грязи с его стороны не было. Что касается удаления Старкова, то здесь две стороны медали. Да, могли играть «пять на три», но, с другой стороны, он показал, что мы все вместе, командный дух. Он заступился за Гутика, я не вправе его ругать. Поступил как настоящий мужик. Показал всей команде, что нельзя так грязно играть против наших игроков. Поддерживаю Старкова в этом моменте, там было очень грубо сыграно. Приветствую моменты, когда ребята стоят друг к другу плечом к плечу», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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