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«Целенаправленной грязи не было». Тамбиев оценил пятиминутное удаление игрока «Адмирала»

«Целенаправленной грязи не было». Тамбиев оценил пятиминутное удаление игрока «Адмирала»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил пятиминутное удаление нападающего Артёма Николаева за толчок на борт в матче с ЦСКА (3:2 ОТ).

«По пятиминутному удалению скажу, что у Артёма (Николаева. — Прим. «Чемпионата») не было даже мысли сыграть грязно. В борьбе, боролся, подтолкнул, да. Бывает, это игровой момент. Целенаправленной грязи с его стороны не было. Что касается удаления Старкова, то здесь две стороны медали. Да, могли играть «пять на три», но, с другой стороны, он показал, что мы все вместе, командный дух. Он заступился за Гутика, я не вправе его ругать. Поступил как настоящий мужик. Показал всей команде, что нельзя так грязно играть против наших игроков. Поддерживаю Старкова в этом моменте, там было очень грубо сыграно. Приветствую моменты, когда ребята стоят друг к другу плечом к плечу», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Дроздов, Седов) – 13:58 (5x4)     1:1 Муранов (Аноховский) – 29:10 (5x5)     2:1 Завгородний (Фьоре, Демченко) – 43:14 (5x5)     2:2 Полтапов (Саморуков) – 46:11 (5x5)     3:2 Завгородний (Родевальд) – 63:41 (3x3)    
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