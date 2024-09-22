Вратарь «Вегаса» Ленер прокомментировал свою неявку на обязательный медосмотр

Голкипер «Вегаса» Робин Ленер прокомментировал свою неявку на обязательный медосмотр перед стартом предсезонной подготовки. 33-летний Ленер не играл в НХЛ с 20 апреля 2022 года и, как ожидается, пропустит третий полный сезон подряд из-за травмы.

«Всё, что я могу сказать сейчас, — все знают, почему я не смог быть там. Я спокойно жду, пока всё уладится», — цитирует Ленера Sportsnet.

Все игроки, которые находятся в резерве для долгосрочных травм, должны пройти предварительный медосмотр, чтобы подтвердить, что они всё ещё не могут играть. Невыполнение этого требования теоретически может привести к расторжению контракта. Ленер должен был вступить в последний год своего контракта, по которому ему полагалась зарплата в размере $ 4,5 млн. Сообщается, что стороны работают над разрешением ситуации.