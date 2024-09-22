«Есть претензии к некоторым экземплярам». Мартемьянов — о поражении от «Динамо»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с московским «Динамо», в котором хабаровский клуб потерпел поражение со счётом 1:2.

«Учитывая, что мы шесть дней были без игровой практики, было много сумбура. Парни горели, этого не отнимешь. Ключевой момент – индивидуальная ошибка в обороне, игроку соперника дали принять и бросить. А так равный матч, обе команды бились в кровь, напряжение витало над площадкой. Маленькое количество забитых голов с нашей стороны всю картину портит. Есть претензии к некоторым экземплярам, будем решать с составом перед следующим матчем. Изменения будут точно.

Индивидуальные ошибки? Есть претензии к некоторым людям. В одной смене три потери. Нам не хватает забитых голов. Играли в рабочий хоккей: кто выполнял задачу – у того получалось, кто играл в хоккей из своей головы – тот проваливался», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.