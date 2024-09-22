Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Есть претензии к некоторым экземплярам». Мартемьянов — о поражении от «Динамо»

«Есть претензии к некоторым экземплярам». Мартемьянов — о поражении от «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с московским «Динамо», в котором хабаровский клуб потерпел поражение со счётом 1:2.

«Учитывая, что мы шесть дней были без игровой практики, было много сумбура. Парни горели, этого не отнимешь. Ключевой момент – индивидуальная ошибка в обороне, игроку соперника дали принять и бросить. А так равный матч, обе команды бились в кровь, напряжение витало над площадкой. Маленькое количество забитых голов с нашей стороны всю картину портит. Есть претензии к некоторым экземплярам, будем решать с составом перед следующим матчем. Изменения будут точно.

Индивидуальные ошибки? Есть претензии к некоторым людям. В одной смене три потери. Нам не хватает забитых голов. Играли в рабочий хоккей: кто выполнял задачу – у того получалось, кто играл в хоккей из своей головы – тот проваливался», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Хохлачёв (Мищенко) – 30:38 (5x5)     1:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 37:58 (5x4)     1:2 Ильенко (Римашевский, Сизов) – 43:52 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» обыграло «Амур» в Хабаровске и одержало третью победу в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android