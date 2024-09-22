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Кудашов — об игроках «Динамо»: ноги пока не бегут, команда пока ещё переваривает нагрузку

Кудашов — об игроках «Динамо»: ноги пока не бегут, команда пока ещё переваривает нагрузку
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги победного матча с «Амуром» (2:1) и заявил, что команда на старте сезона испытывает проблемы с движением из-за особой подготовки во время межсезонья.

«Всегда есть недостатки по качеству игры, даже в самых удачных матчах. В этом матче для игроков во главе угла был результат. Были ключевые моменты, которые мы обозначали после последних матчей. Конечно, это дисциплина: даже не в исполнении игрового задания, а в удалениях. Сегодня в этом плане более-менее сработали, и результат пришёл. Это из положительного. То, над чем надо работать, – там много компонентов. Конечно, когда команда немножко нервничает, не всё получается.

Однозначно могу сказать, что ноги у нас пока не бегут – это основной этап, который нужно улучшить. Наверное, я открою сейчас какие-то карты, или не открою, если все это знают. Но предсезонка у нас была если не экспериментальной, то изменилась кардинально. Там мы использовали некоторые элементы конькобежной подготовки. Сейчас мы в стадии завершения и анализа. Команда пока ещё переваривает нагрузку. Когда у тебя ноги не бегут, многое не получается. От этого и дисциплина хромает, игроки, когда не успевают, начинают немного беситься, так скажем. По приезде у нас будет небольшая пауза, попробуем поправить положение. Есть набор упражнений, которые помогут расшевелить команду», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

Бело-голубые на старте нового сезона КХЛ одержали лишь три победы в восьми матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Хохлачёв (Мищенко) – 30:38 (5x5)     1:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 37:58 (5x4)     1:2 Ильенко (Римашевский, Сизов) – 43:52 (5x5)    
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