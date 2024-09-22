Главный тренер ХК «Динамо» Москва ответил на вопрос о своей возможной отставке

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о своей возможной отставке. Бело-голубые на старте нового сезона КХЛ одержали лишь три победы в восьми матчах.

«Под тренерами иногда шатается стул, даже если с ним ни одной игры не сыграли. Или он проигрывает всё, а его, наоборот, не снимают. Стул всегда шатается у тренера. Наша работа интересна именно тем, что мы постоянно должны исправлять какие-то ситуации», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

После восьми матчей сезона Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. Напомним, бело-голубые стали победителями прошлого регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.